L’immobilier est l’un des domaines les plus porteurs. Pour faire fructifier vos actifs, préparer votre retraite ou anticiper la transmission de votre patrimoine, il est important de prendre les bonnes décisions. Découvrez nos conseils pour bien gérer votre patrimoine immobilier.

Bien choisir son placement

Afin d’optimiser le rendement de l’investissement et limiter les risques, il faut considérer différents facteurs comme :

la qualité de la construction (maison, terrain, parking, SCPI…) ;

les caractéristiques du bien immobilier (excellente visibilité, accessibilité et praticabilité) ;

la demande locative dans la région ou dans le secteur.

Il faut donc sélectionner minutieusement la meilleure zone et surtout miser sur des secteurs dans lesquels la demande en location est la plus importante. En effet, pour être aisément loué, le bien immobilier acheté devra se localiser dans un endroit stratégique. En matière de placement immobilier, il est aussi judicieux de comprendre le déficit foncier proposé par l’investissement locatif et déterminer des objectifs à court, moyen ou long terme.

Miser sur une rentabilité à long terme

Il est important de garantir la sécurité de l’investissement. Pour ce faire, les différents calculs devront obligatoirement prendre en compte les différentes charges liées à l’investissement afin de déterminer si les revenus générés seront rentables. Il s’agit des frais de dossier, honoraires d’agence, fiscalité, etc. Patrimoine Magazine vous livre tous les secrets d’une rentabilité à long terme.

Se référer à un conseiller en gestion de patrimoine

En matière de gestion du patrimoine immobilier, il est crucial de confier le suivi et la gestion de votre patrimoine immobilier à un spécialiste. En effet, en cas de mauvaise gestion de votre patrimoine, les risques financiers, légaux et sociaux sont importants. Les CGP vont proposer différents services afin de répondre à vos besoins. Sur la base d’un audit structuré et personnalisé et une analyse de votre patrimoine, ils pourront vous fournir l’accompagnement adéquat pour valoriser votre patrimoine. Appuyez-vous sur cet article pour découvrir de fond en comble, le rôle d’un CGP. L’idéal est de choisir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui ne sera pas lié à une enseigne ou à un fournisseur. Avant de faire un choix, rencontrez plusieurs professionnels de gestion patrimoniale, puis comparez et confirmez leurs compétences afin de faire le meilleur choix.

Souscrire à un contrat d’assurance Souscrire à un contrat d’assurance

Les experts en gestion de patrimoine recommandent de souscrire à une assurance-vie ou assurance retraite. En effet, la prévoyance est un bon moyen de préserver votre investissement. Le contrat d’assurance-vie est soumis à une fiscalité privilégiée. Choisissez parmi les formules d’assurances proposées par votre assureur, celle qui convient à votre profil d’investisseur. De nombreux investisseurs optent pour une assurance-décès qui va permettre de couvrir les besoins de votre conjoint ou de votre famille en cas de disparition.

Constituer une Société Civile Immobilière

Il est possible de constituer une Société Civile Immobilière afin de protéger et bien gérer votre patrimoine immobilier. Il s’agit ici de mettre en commun la gestion des biens, entre associés ou membres d’une même famille qui s’accordent en établissant un contrat de société. Les membres seront au même titre responsables des bénéfices et des pertes générées par la gestion patrimoniale. La SCI favorise la protection du patrimoine contre le risque d’indivision et la transmission des biens exonérée d’impôts allant des parents aux descendants.